Fatma Zehra Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY belediye başkan adayı olan Fatma Zehra Kılıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Fatma Zehra Kılıç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY adayı Fatma Zehra Kılıç kimdir? BTP AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY adayı Fatma Zehra Kılıç yüzde kaç oy aldı?

Fatma Zehra Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatma Zehra Kılıç GÜMÜŞHACIKÖY ilçesinde % 0,36 oranında oy almıştır. GÜMÜŞHACIKÖY ilçesinde % 0,36 oranında oy olan Fatma Zehra Kılıç adlı BTP adayı toplamda 36 adet oy sayısına ulaştı.

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.