Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 26 yıl önce henüz 8 günlükken ölen 'Fatoş' bebeğin, öldürüldüğünü öne süren halanın iddiaları üzerine soruşturma başlatan Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, bebeğin nüfus kaydı ile varsa o dönem doğumda yer alan ebe ve cenazenin defninde görev yapan imamın bulunması için araştırma başlattı.

Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar Mahallesi'nde iddiaya göre, A.Ş. ve Z.G., 1992 yılında kaçarak, evlendi. Nikahtan yaklaşık 6 ay sonra Z.G., 7 Şubat 1993 tarihinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 'Fatoş' adı verilen kız bebek, 8 gün sonra yaşamını yitirdi. O dönem ölümü normal olarak görülen bebek, toprağa verildi.

POŞETE KOYUP, AĞZINI BAĞLADIĞI İDDİASI

A.Ş.'nin kız kardeşi A.A., olaydan 26 yıl sonra vicdan azabına dayanamadığını belirterek, jandarmaya başvurdu. Bebeğin halası A.A., ağabeyi ile yengesinin bebeği öldürdüğünü öne sürdü. A.A., jandarmada verdiği ifadede, evlendikten 6 ay sonra bebeğin dünyaya gelmesini kabullenemeyen ağabeyi A.Ş.'nin bebekten kurtulmanın yolunu aradığını anlattı. Hala, ağabeyi ile yengesinin bebeğin yanına önce sera zehri koyduğunu ve koklayarak ölmesini beklediklerini, ancak bebeğin yaşadığını öne sürdü. A.A., bunun üzerine A.Ş. ve Z.G.'nin bebeği bir çöp poşetine koyup, ağzını bağladığını, bebeğin nefessiz kalıp, boğulduğunu iddia etti. Bebeğin daha sonra normal ölüm gibi defnedildiğini belirten hala A.A., ağabeyi ile bebeğin annesi olan yengesinin, olaydan birkaç ay sonra kendisine bebekten nasıl kurtulduklarını anlattıklarını söyledi.

JANDARMA İFADELERİNİ ALDI

A.A.'nın ifadesi doğrultusunda soruşturma başlatan Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2004 yılında ayrılan ve halen aynı ilçede yaşayan A.Ş. ve Z.G.'nin ifadelerine başvurdu. Anne Z.G., cinayeti A.Ş. ile birlikte işlediklerini itiraf etti. A.Ş. ise iddiayı kabul etmeyerek, bebeğin normal şekilde öldüğünü öne sürdü. Z.G.'nin ifadesinde, ilişkiye girdiğini ve bebeğin babası olduğunu öne sürdüğü M.G.'nin (86) ifadesi de alındı. M.G. bebeğin babası olduğu iddiasını reddetti. İfadelerinin ardından A.Ş., Z.G. ve M.G. serbest bırakılırken, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

EBE VE İMAM ARAŞTIRILIYOR

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Fatoş bebeğin nüfus kaydının tespiti ile varsa bebeğin o dönem doğumda yer alan ebe ve cenazenin defni sırasında görev yapan imamın bulunması için araştırma başlattı.

'ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ, BİZE ANLATTI'

İddiayı gündeme getiren hala A.A., Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ağabeyim A.Ş., 1992 yılında Z.G.'yi kaçırarak evlendi. Evlendikten yaklaşık 6 ay sonra Z.G.'nin bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini, doğumundan birkaç gün sonra da vefat ettiğini ve defnettiklerini anlattılar. Birkaç ay sonra köye geldiler. Ağabeyim çocuğu kendilerinin öldürdüğünü itiraf etti, bize anlattı. Çocuğu bir poşete bağlamış, otopside çıkmasın diye. Poşetin içinde öldüğünü söyledi. Sonra yengem de aynı şeyi ağlayarak, anlattı. 'Çok yalvardım ama yaptı' diye. Aradan çok uzun zaman geçti biliyorum ama vicdanen o kadar rahatsız oldum ki, artık iyice psikolojim bozulmaya başladı. Bunu adli mercilere bildirme gereği duydum. Suçlunun cezasını çekmesini istiyorum" demişti.