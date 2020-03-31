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Fatsa Belediyesi'ne araç takviyesi

Fatsa Belediyesi tasarruf tedbirleri kapsamında önceki dönemle ilgili hizmet alımı sözleşmelerini feshederek bünyesine 13 tane yeni hizmet aracı kattı.

31.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:40
Fatsa Belediyesi'ne araç takviyesi
Fatsa Belediyesi tasarruf tedbirleri kapsamında önceki dönemle ilgili hizmet alımı sözleşmelerini feshederek bünyesine 13 tane yeni hizmet aracı kattı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda gerçekleşen sade bir programla yeni araçları kamuoyuna tanıttı. Başkan Kibar alana gelir gelmez yeni hizmet araçlarının şoförleri ile tek tek selamlaşarak, "Hizmeti, vatandaşlarımıza saygıyı üst düzeyde istiyorum. Liyakatle ve Fatsa halkına yaraşır hizmet anlayışıyla görevinizi ifa edeceğinizden eminim, görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Başkan İbrahim Etem Kibar araç tanıtım programında yaptığı konuşmada, tasarruf ederek büyümenin yarınımızı güvence altına almanın ön koşulu olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir büyüme, sadece ve sadece kaynakların doğru kullanılması ve yatırımların doğru yapılması ile elde edilebilir. Dolayısıyla, tasarruf bizlere daha fazla hizmet etme, daha fazla yatırım yapma ve daha fazla istihdam sağlamanın yolunu açacaktır. Bizler bu anlayış ve yaklaşımla hizmet etmeye, istihdam oluşturmaya ve Fatsa'yı büyütmeye kararlıyız. Tasarruflar, tasarrufları belirleyen faktörler ve tasarrufların ekonomik büyümeye etkisi üzerine çok sayıda çalışmalarımız ve öngörülerimiz var. Tasarruf projelerimiz ve şu anda elde ettiğimiz reel sonuçlar; özellikle ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde çok daha anlamlı hale gelmektedir. Bu süreci planlamak, bu tedbirleri hayata geçirmek ve bunlardan olumlu sonuçlar almak güçlü bir yönetim stili ve bu yönetimin tezahürüdür" diye konuştu.

Başkan Kibar şunları söyledi: "Hizmet alımı sözleşmelerini feshederek kendi araçlarımızla ve kendi ekiplerimizle hizmet üretiyoruz. Fatsamızın geleceğinin tesisi için yarınımızı güvence altına almak için daha fazla istihdam için tasarruf edeceğiz harcama yaparken de üreteceğiz. Bugün belediyemiz demirbaşları içerisine 13 tane hizmet aracını katıyoruz. Böylece yüklü bir kiralama bedelinden kurtularak belediyemize çok önemli bir tasarruf sağlamış olduk. Yeni araçlarımızın 8 tanesi temizlik hizmetlerinde çöp aracı, 2 tanesi çöp taksi, 2 tanesi kamyonet, 1 tanesi bom aracı olarak hizmet verecek" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyesi, Fatsa, Güncel
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