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Fatsa Belediyespor: 0 - Samsunspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatsa Belediyespor sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor'a 4-0 yenildi.

25.09.2019 17:35Fatsa Belediyespor: 0 - Samsunspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatsa Belediyespor sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor'a 4-0 yenildi.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Yiğit Peşin xx, Yavuz Bahadır Ordu xx, Mustafa Tosun xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Murat Rüzgar xx (Mehmet Seçme dk. 52 xx), Rıdvan xx, Onur xx, Muhammet Ali xx, Fatih Arat xx (Abdullah dk. 82 x), Zeki Sinanoğlu xx (İsmail Can dk. 63 xx), Alparslan xx, Oktay Taze xx, Şefik xx, Recep Yaşar xx

Samsunspor: Ahmet Altın xx, Ercan xx, Oğuz xxx, Atabey xxxx (Ahmethan dk. 78 xx), Samet Hakan xx (Gökhan dk. 74 xx), Ramazan xx, Onur Eriş xx, Nuri xx, Bünyamin xx, Samet xx, Enes xx

Goller: Atabey (dk. 45 ve dk. 45+2), Oğuz Gürbulak (dk. 73), Ahmethan Köse (dk. 85)

Sarı kartlar: Mehmet Seçme, İsmail Can Çavuşluk, Oktay (Fatsa Belediyespor), Oğuz (Yılport Samsunspor) - ORDU

Türkiye Kupası, Samsunspor, Fatsa, Ordu, Spor

Kaynak: İHA

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