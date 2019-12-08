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Fatsa Belediyespor: 1-0

STAT: İlçeHAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Selim Konukçu (xx), Enes Berk Güçlü (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xxx) - İbrahim Ethem (x) (Dk. 49 Erkan xxx), Sabri (xx) (Dk. 61 Hüseyin xx), Mert Özmen (xxx), Erdi (xxx), Mert Caymaz (xxxx), Anıl Gir (xx), Aykut (xx), Halil İbrahim (xx), Cemal (xxx) (Dk.

08.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:27Fatsa Belediyespor: 1-0

STAT: İlçe

HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Konukçu (xx), Enes Berk Güçlü (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xxx) - İbrahim Ethem (x) (Dk. 49 Erkan xxx), Sabri (xx) (Dk. 61 Hüseyin xx), Mert Özmen (xxx), Erdi (xxx), Mert Caymaz (xxxx), Anıl Gir (xx), Aykut (xx), Halil İbrahim (xx), Cemal (xxx) (Dk. 81 Turgay), Anıl Arıcıoğlu (xxx)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (x) - Mehmet Seçme (xx) (Dk. 85 Ömer), Zihni (x), Muhammet Ali (x), Mehmet Berber (xx), Zeki (xx), Sergen (x) (Dk. 65 Oktay xx), Rıdvan (xx) (Dk. 88 Abdullah), Fatih (x), Ufuk (xx), Recep (x)

GOL: Dk. 34 Mert Caymaz ( )

SARI KARTLAR: Erdi, Anıl Gir, Aykut, Erkan (Fethiyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki Fethiyespor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde Fatsa Belediyespor karşısında aldı: 1-0. İlçe Stadı'ndaki maçın tek golünü 34'üncü dakikada Mert Caymaz attı. Bu skorla Fethiye, puanını 29'a çıkararak lider Kocaelispor'un gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.


- Fethiye

Safa Yılmaz, Fethiyespor, Selim, Spor

Kaynak: DHA

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