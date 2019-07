Fatsa Belediyespor'a doktor başkan

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bu yıl mücadele edecek olan Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da yeni başkan Opr. Dr. Onur Sarıhan oldu.3. Lig temsilcisi Fatsa Belediyespor'da olağanüstü genel kurulda Opr. Dr. Onur Sarıhan, kulüp başkanı seçildi. Fatsa Belediyespor'un olağanüstü genel kurulu Kültür Sarayı'nda gerçekleşti. Genel kurulun divan başkanlığını Av. Hasan Ceceloğlu yaptı.Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra başlayan genel kurulun konuşmalar bölümünde ilk konuşmayı kulübün başkanlığına seçilen Opr. Dr. Onur Sarıhan yaptı.Bütün Fatsa'nın kucaklayıp sahip çıkacağı bir yönetim ile iş başına geldiklerini belirten yeni Kulüp Başkanı Opr. Dr. Mehmet Onur Sarıhan, "Ben çok geçmişe bakan biri değilim. Ligden çekilme noktasına gelen bir Fatsa Belediyespor'un biz hayır bu takıma sahip çıkmalıyız, bu şehrin marka değerini ayakta tutmalıyız diyerek bir yola çıktık. Amacımız bu sene ligde kalıp önümüzde ki yıl iyi işler yapan bir takım yapmak. Mehmet Akif Ersoy sahipsiz vatanın batması haktır der, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır der. Bu anlamda takımımıza sahip çıktık. Fatsa'nın çocukları ile başlayıp yanlarına 7-8 tane oyuncu transfer edip mücadele etmeye çalışacağız. Ben Fatsalıların bizleri yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum" dedi."Başkanımızın her zaman destekçisi olacağız"Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı konuşmada zor bir süreçte kulüp başkanlığını devralan Opr. Dr. Onur Sarıhan ve yönetimine başarılar dileyerek, "Bugüne kadar bir çok şeyler söylendi ama öncelikle şunu söylemek isterim ki son zamana kadar Fatsa Belediyespor ile ilgili bize gelen bir talep olmadı. Bu süreçte ilimiz dışından birkaç kişi şirketsel anlamda takımı yönetmeye talip oldu. Onur başkanımız çok önemli bir göreve talip oldu. Bizlerin de ricasıyla taşın altına elini değil bence gövdesini koydu. Sezona çok kısa bir zaman var. Bu sürede hazırlanmak çok kolay olmayacaktır. Tüm Fatsa camiasına hayırlı olsun. Bugün siyasi görüşleri bir kenara bırakmanın zamanı. Birliktelik çok önemlidir. Onur Sarıhan başkanımızın her zaman destekçisi olacağız. Kanunlar çerçevesinde her türlü desteli vereceğimizi ifade etmek isterim. Hepimizin ortak amacı memleketimizin marka değerine sahip çıkmaktır. Burada olan her arkadaşın kişisel bir hesabı yok, tek ve ortak düşünce bu memleketin ortak değeri daha iyi yerlere gelsin düşüncesi ile buradalar. Tekrardan başta Onur Sarıhan ve tüm yönetimine başarılar dileriz" diye konuştu.Başkan Onur Sarıhan'ın yönetim kurulu ise şu isimlerde oluşuyor: Adem Bekar, Ali Türkyılmaz, Atıf Taha Seri, Aziz Şirin, Burak Cengiz, Cenk Güreş, Ekrem Koşun, Ekrem Yıldız, Hasan Ergeç, Hüseyin Akot, Hüseyin Coci, İlker Kaçak, Kemal Aydın, Kerem Varan, Mehmet Mutlu, Muhittin Ocak, Naim Felek, Necati Efe, Nihat Ece, Nusret Yeşiller, Onur Çam, Ömer Dindar, Ruhi Özbay, Salim Taşbaşı, Serdar Yıldıran, Sezgin Aydınlık, Yakup Kızılkaya, Yaşar Sabancı ve İsa Falay. - ORDU