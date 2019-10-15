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Fatsa Belediyespor'un yeni başkanı Adem Bekar oldu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da yeni başkanı Adem Bekar oldu.

15.10.2019 11:33Fatsa Belediyespor'un yeni başkanı Adem Bekar oldu
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da yeni başkanı Adem Bekar oldu.

Geçtiğimiz hafta Fatsa Belediyespor'da istifa eden Başkan Mehmet Onur Sarıhan'ın yerine yönetim kurulu üyelerinin aldığı karar ile Adem Bekar başkan oldu.

Fatsa Belediyespor'un başarısı için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Başkan Adem Bekar, "Doktor Onur Sarıhan başkanımızın istifa etmesi sonucu yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın kararı sonucunda başkanlık görevini üstlendim. Takımımızın başarısı için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - ORDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatsa, Ordu, Spor

Kaynak: İHA

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