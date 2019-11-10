Haberler » Güncel » Fatsa'da 10 Kasım - Haber

Fatsa'da 10 Kasım

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde saygıyla anıldı.

10.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:00Fatsa'da 10 Kasım
Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında 'nun ilçesinde saygıyla anıldı.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle Fatsa'da ilk tören 15 Temmuz Özgürlük Meydanı Hükümet Konağı önünde düzenlendi. Tören anıt önünde çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören daha sonra Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Sercan Öklük İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu organizesinde Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen anma programı ile devam etti. Burada da 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleşti. Daha sonra öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Törene Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, resmi kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı oratoryo gösterisinin ardından sona erdi. - ORDU

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:02 1500 rubik küpten Atatürk portresi yaptılar
14:02 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
14:02 Adıyaman'da "Güven ve Huzur" uygulaması
14:02 Büyük Önder Atatürk Kabil'de anıldı
13:54 SANKO Okulları'nda Atatürk anıldı
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:19 Alkollü araç kullanma cezasını Kur'an kursu inşaatında çalışarak çekiyor
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 14:03:58