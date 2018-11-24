Fatsa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:13



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:13

24 Kasım Öğretmenler Günü Ordu'nun Fatsa ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kutlanan programlara Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.Çelenk sunumunun ardından program Belediye Kültür Sarayında devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, "Öğretmenlik emek, sabır, özveri ve hoşgörü isteyen bedeli hiçbir karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın ve birçoğu yüzünde ki gülümsemeyi kabul eden bir meslektir. Bu anlamda tüm öğretmenlerimizin gününü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim" dedi.Müdür Atinkaya'nın konuşmasının ardından programda şiirler ve müzik dinletisi gerçekleşti. Daha sonra, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref madalyaları takdim edildi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile devam eden kutlama programı görevli okullarca öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu oratoryo gösterileri ile son buldu.Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen programlara Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Fatsa İlçe jandarma Komutanı Halit Gülten, daire amirleri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenciler katıldı. - ORDU