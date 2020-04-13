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Fatsa'da 26 kişiye ceza kesildi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında Ordu'nun Fatsa ilçesinde 26 kişiye ceza kesildi.

13.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:56
Fatsa'da 26 kişiye ceza kesildi
Korona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında Ordu 'nun Fatsa ilçesinde 26 kişiye ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 şehirde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda iki gün boyunca uygulamalar gerçekleştirdi. Yasağın getirilmesinin ardından Fatsa'da sokağa çıkan 26 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Fatsa, Ordu, Güncel
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