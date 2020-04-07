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Fatsa'da 3,5 milyon TL maliyetli alt yapı çalışması devam ediyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinin en önemli caddelerinden biri olan Sevgi Caddesi modern bir görünüme kavuşacak.

07.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:18
Fatsa'da 3,5 milyon TL maliyetli alt yapı çalışması devam ediyor
Ordu 'nun Fatsa ilçesinin en önemli caddelerinden biri olan Sevgi Caddesi modern bir görünüme kavuşacak.

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) tarafından Sevgi Caddesi ve bağlantılarında 3 milyon 400 bin TL'ye mal olacak olan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmasının ardından aynı mevkide sıcak asfalt çalışması başlayacak.

Sevgi Caddesi Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın en çok önemsediği acilen yapılması gereken bir cadde.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Sevgi Caddesi caddesinde yapılan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması Kurtuluş mahallesi Beyazıt Caddesi'nde başlayıp Sakarya Ortaokulu mevkisine kadar 1.5 kilometrelik mesafeyi kapsıyor.

OSKİ tarafından yapılan bu çalışma Sevgi Caddesi'ne bağlantıları olan Aydın Sokak, Bingöl Sokak ve Akasya Sokak'ta da yapılacak. Ara sokaklarla birlikte yapılacak toplam mesafe 2,5 kilometre.

Diğer yandan aynı ihale kapsamında Ayazlı Mahallesi'nde de 1 kilometrelik yağmur suyu çalışması yapılacağı ve bu çalışmanın Ağustos ayı içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Sevgi Caddesi'nin en çok önemsedikleri yollardan biri olduğunu belirterek, "Biz göreve geldikten sonra acilen yapılması gereken yollarımızdan bir tanesi de Sevgi Caddesi'ydi. Bu yolun da yapılması konusunda Büyükşehir Belediyemizle konuyu masaya yatırdık, hemen harekete geçtik ancak, malum hava şartlarının çok uygun olmaması bu süreci biraz uzattı. Sevgi Caddemizin programa alınmasından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr.Mehmet Hilmi Güler'e, bu çalışmanın titizlikle takip edilmesinden dolayı OSKİ Genel Müdürümüz Murat US beyefendiye teşekkür ederiz. Hemşerilerimin hem bu zamana gösterdiği sabır ve anlayıştan dolayı her birine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru ayrıca güveni bizler için önemlidir. Bunun için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatsa, Ordu, Güncel
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