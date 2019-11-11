Haberler » Güncel » Fatsa'da ağaçlandırma seferberliği - Haber

Fatsa'da ağaçlandırma seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" kampanyasında, Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşması etkinliği Fatsa ilçesinde de gerçekleşti.

11.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:12Fatsa'da ağaçlandırma seferberliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" kampanyasında, genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşması etkinliği ilçesinde de gerçekleşti.

Fatsa Orman İşletme Şefliği organizesinde Evkaf Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Kapalı Salonu bahçesindeki okçuluk alanında gerçekleşen 11 milyon fidanın toprakla buluşması etkinliğine Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çeşitli okullardan öğrenci gurupları katıldı.

Fidan dikimi öncesi bir konuşma yapan Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyasında, Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşması etkinliği çerçevesinde Fatsa ilçemizde toplam 3200 adet fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Böylece iki dünya rekoru kırmış oluyoruz. Ağaçlandırma seferberliğinde en çok fidan dikme rekoru ile dünyanın en büyük online fidan diken insan albüm oluşuyor. 1839 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Orman Genel Müdürlüğümüz bu yıl 180. yılını kutlayarak bu seferberliği bu tecrübeyle bu yıl yediden 70'e ağaçlandırma seferberliğine herkesin katılımını bekliyoruz" dedi.

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen'in yaptığı konuşmanın ardından Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçe protokolü saat 11.11'de hep birlikte aynı anda fidan dikimini gerçekleştirdiler.

Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar fidan dikimi sonrası öğrenci guruplarının da fidan dikimlerini katılarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ORDU

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Lütfi, Türkiye, Fatsa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz
16:28 Aksaray Emniyet Müdürlüğünden sürücülere "Uyandırma" uygulaması
16:22 Başkan Özlü ilklere imza atmaya devam ediyor
16:22 Gediz'de doğalgaz borusu patladı, iş makinesi alev alev yandı
16:26 Bakan Soylu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nın açılışına katıldı
16:00 Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:31 CHP'den kanun teklifi: İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:28:07