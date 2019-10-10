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Fatsa'da cami açılışı

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yavaş Mahallesi'nde vatandaşların katkılarıyla yapılan Hz. Ömer Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

10.10.2019 15:55Fatsa'da cami açılışı
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yavaş Mahallesi'nde vatandaşların katkılarıyla yapılan Hz. Ömer Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Törene Belediye Başkan Vekili Ruhi Özbay, İlçe Müftüsü Hamza Bayram, Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, kurum müdürleri, çevre köy muhtarları ve köylüler katıldı. Yavaş Mahallesi Camisi açılış töreni okunan mevlit ve duanın ardından kılınan namaz ile birlikte gerçekleştirildi.

Namaz sonrası yapılan ikramın ardından Hz. Ömer Camisi yapımında emeği geçen Ali Özcan ve Musa Özcan'a İlçe Müftülüğünce plaket takdim edildi.

Program sonunda açılışa katılan cemaate Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı "Cami ve Hayat" isimli kitap hediye edildi. - ORDU

Hamza Bayram, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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