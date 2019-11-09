Haberler » Güncel » Fatsa'da 'Çocuğunu ve Torununu Al Camiye Gel Projesi' - Haber

Fatsa'da "Çocuğunu ve Torununu Al Camiye Gel Projesi"

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Orta Büyük Cami'de 2014 yılında başlatılan "Her Cumartesi Sabah Namazlarına Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi" uzun bir aradan sonra bu sabah tekrar başladı.

09.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:23Fatsa'da
'nun ilçesinde Orta Büyük Cami'de 2014 yılında başlatılan "Her Cumartesi Namazlarına Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi" uzun bir aradan sonra bu sabah tekrar başladı.

Türkiye'de ilk kez ilçede uygulanan ve sonrasında birçok il ve ilçelerde uygulanmaya başlayan proje büyük ilgi gördü. Projeye Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da katılarak destek verdi. Sabah namazına çocukları ve torunlarıyla gelen cemaate ise namaz sonrası kahvaltı verildi.

"Her Cumartesi Sabah Namazlarına Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel" sloganı ile başlatılan projede sabah namazının cemaatle kılınması teşvik edilirken, 6 yıl önce hayata geçirilen projeye ilçe halkı da destek verdi.

6 yıldır ilçede bu projeyi başarılı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Fatsa Müftüsü Hamza Bayram, "Mevlid Kandilimizin hemen akabinde Mevlid-i Nebi Haftası'nda başlatmış olduk. 6 yıldır ilgi ile devam eden proje bu yılda büyük bir katılım ile başladı. 4 ay boyunca Her Cumartesi Sabah Namazlarına Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi devam edecek. Katılımı sağlayan çocuklarımız başta olmak üzere tüm cemaatimize teşekkür ediyorum" dedi.

Projeye katılan çocuklar da bu kampanyanın çok hoşlarına gittiğini, sabah namazı için hiç de zorlanmadan uyanarak camiye geldiklerini ifade ettiler.

Namaz sonrası cemaate, cami avlusunda kurulan büyük bir semaverde demlenen çay ikram edildi. - ORDU

Sabah, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:09 Açıkta satılan kekikler için 'ceset' benzetmesi
11:09 En eğitici duvar... Çocuklar çarpım tablosunu duvardan öğreniyor
11:09 Spor efe güven zorlukların üstesinden geldiğiniz zaman iyi bir antrenör oluyorsunuz - 2
11:03 Vali Demitaş'tan 10 Kasım mesajı
11:03 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 68'nci günde
10:56 Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:51 Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 11:11:00