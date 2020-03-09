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Fatsa'da depo yangını

Fatsa'da depo yangını Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın alt katındaki depoda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

09.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:40
Fatsa 'da depo yangını
ORDU - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın alt katındaki depoda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.
İlçenin Dumlupınar Mahallesi Şehit Muhittin Akyol Sokak'ta Mustafa S.'ye ait apartmanın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 2 apartman sakinine gerekli müdahaleyi yaptı. Yangın kontrol altına alınırken emniyet güçleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Fatsa'da depo yangını

Kaynak: İHA

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Fatsa'da depo yangını
Etiketler : Dumlupınar, Fatsa, Ordu, Yerel
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