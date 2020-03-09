Fatsa'da depo yangını
Fatsa'da depo yangını Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın alt katındaki depoda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.
09.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:40
Fatsa 'da depo yangını
ORDU - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın alt katındaki depoda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. İlçenin Dumlupınar Mahallesi Şehit Muhittin Akyol Sokak'ta Mustafa S.'ye ait apartmanın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 2 apartman sakinine gerekli müdahaleyi yaptı. Yangın kontrol altına alınırken emniyet güçleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
ORDU - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın alt katındaki depoda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. İlçenin Dumlupınar Mahallesi Şehit Muhittin Akyol Sokak'ta Mustafa S.'ye ait apartmanın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 2 apartman sakinine gerekli müdahaleyi yaptı. Yangın kontrol altına alınırken emniyet güçleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Fatsa'da depo yangını
Etiketler : Dumlupınar, Fatsa, Ordu, Yerel
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