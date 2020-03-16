Fatsa'da dev dalgalar
Ordu'nun Fatsa ilçesinde fırtına ve sağanak sebebiyle oluşan 3 metreyi bulan dev dalgalar vatandaşları tedirgin etti.
16.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:34
Ordu 'nun Fatsa ilçesinde fırtına ve sağanak sebebiyle oluşan 3 metreyi bulan dev dalgalar vatandaşları tedirgin etti.
Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Karadeniz 'de dev dalgalar oluştu. Kötü hava şartlarının getirebileceği olumsuz durumlara karşı Fatsa Belediyesi sık sık anons yaparak vatandaşları uyardı.
Dalgadan dolayı Karadeniz Sahil Yolu'nda muhtemel olumsuzluklara karşı trafik ekipleri de sık sık kontrollerde bulunuyor. - ORDU
Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Karadeniz 'de dev dalgalar oluştu. Kötü hava şartlarının getirebileceği olumsuz durumlara karşı Fatsa Belediyesi sık sık anons yaparak vatandaşları uyardı.
Dalgadan dolayı Karadeniz Sahil Yolu'nda muhtemel olumsuzluklara karşı trafik ekipleri de sık sık kontrollerde bulunuyor. - ORDU
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Haberler
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Haberler
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı