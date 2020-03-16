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Fatsa'da dev dalgalar

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fırtına ve sağanak sebebiyle oluşan 3 metreyi bulan dev dalgalar vatandaşları tedirgin etti.

16.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:34
Fatsa'da dev dalgalar
Ordu 'nun Fatsa ilçesinde fırtına ve sağanak sebebiyle oluşan 3 metreyi bulan dev dalgalar vatandaşları tedirgin etti.

Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Karadeniz 'de dev dalgalar oluştu. Kötü hava şartlarının getirebileceği olumsuz durumlara karşı Fatsa Belediyesi sık sık anons yaparak vatandaşları uyardı.

Dalgadan dolayı Karadeniz Sahil Yolu'nda muhtemel olumsuzluklara karşı trafik ekipleri de sık sık kontrollerde bulunuyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Karadeniz, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

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