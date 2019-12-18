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Fatsa'da "Engelli kardeşlerimiz için engelsiz bir ortam" projesi

Fatsa Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Fatsa Şubesi tarafından imzalanan iş birliği protokolü neticesinde Fatsa Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulunda engelli öğrenciler için eğitim kampüsü hazırlandı.

18.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:15Fatsa'da
Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fatsa Şubesi tarafından imzalanan iş birliği protokolü neticesinde Fatsa Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulunda engelli öğrenciler için eğitim kampüsü hazırlandı.

Engelliler için engelsiz bir ortam projesini Fatsa'da gerçekleştirdiklerini belirten Fatsa Kızılay Şubesi Başkanı Gökhan Hocaoğlu, "İçerisinde her türlü müzik aletini kullanabilecekleri ve öğrenebilecekleri güzel bir ortam oluşturduk. Amacımız bu özel sınıfta öğrencilerimiz boş vakitlerinde keyifli bir zaman geçirmeleri ve bu sayede müzikle iç içe olmalarını sağlamak. Bu özel sınıfımızın Fatsamıza ve Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okuluna hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - ORDU

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılay, Fatsa, Güncel

Kaynak: İHA

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