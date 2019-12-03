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Fatsa'da "Engelliler Günü" kutlaması

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında bir program düzenlendi.

03.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:21Fatsa'da
'nun ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında bir program düzenlendi.

Gerçekleşen programa Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Kibar, kendi babasının da işitme engelli olduğunu hatırlatarak, "Bize engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu, başarının anahtarını öncelikle kişinin buna inanması olduğunu, her gün ve defalarca ispat etmiştir. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracak adımlar atılması konusunda üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğimize söz veriyorum" dedi.

Başkan Kibar'ın konuşmasının ardından okul özel öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundular. - ORDU

Dünya Engelliler Günü, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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