Fatsa'da ev yangını
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
20.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:10
Ordu 'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 1. katında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - ORDU
Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 1. katında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - ORDU
Kaynak: İHA
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