Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Fatsa'da ev yangını - Haberler

Fatsa'da ev yangını

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

20.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:10
Fatsa'da ev yangını
Ordu 'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 1. katında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Sakarya Mahallesi, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Haberler
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Haberler
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Haberler
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Haberler
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Haberler
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Haberler
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Haberler
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Haberler
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Loading