Fatsa'da farkındalık yürüyüşü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleşti.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Fatsa Sakatlar Derneği ile Fatsa Dumlupınar Spor
Kulübü organizesinde ilçede bulunan engelli vatandaşlar farkındalık yürüyüşü yaptı.
Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı yürüyüş 15 Temmuz Özgür Meydanı'nda başladı ve Plevne Meydanı'nda son buldu. - ORDU