Haberler » Güncel » Fatsa'da farkındalık yürüyüşü - Haber

Fatsa'da farkındalık yürüyüşü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleşti.

03.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:35Fatsa'da farkındalık yürüyüşü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleşti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Fatsa Sakatlar Derneği ile Fatsa Dumlupınar Kulübü organizesinde ilçede bulunan engelli vatandaşlar farkındalık yürüyüşü yaptı.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı yürüyüş 15 Temmuz Özgür Meydanı'nda başladı ve Plevne Meydanı'nda son buldu. - ORDU

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:57 Erdoğan'ın 'veto' kararı, Zonguldaklıları sevindirdi - Haber
14:56 Devlet korumasındaki engelli kadın ve kızlar sanatla hayata tutunuyor - Haber
14:52 30 yıldır evine su taşıyor - Haber
14:52 Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üniversite öğrencileri ile buluştu - Haber
14:51 Farkındalık için tekerlekli sandalye kullandılar - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
13:01 Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle yaralayan şahıs duruşma boyunca ağladı - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
3.12.2019 14:58:14