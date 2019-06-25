25.06.2019 10:39
Haberler » Güncel » Haber

Fatsa'da gergedan böceği bulundu

Fatsa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

Ordu 'nun Fatsa ilçesinde dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

İlçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yeri önünde Hakan Toktaş isimli vatandaş sabah saatlerinde havadan düşen gergedan böceğini tesadüfen bulduğunu belirtti. Toktaş, "İş yerimin önünde beklerken böceğin düştüğünü gördüm. Bir baktım farklı bir böcek türü. Daha sonra internette araştırdım ve eskiden de haberlerde gördüğüm gergedan böceği olduğunu fark ettim. İnternette değerli bir böcek olduğunu ve nadir bulunan türlerden olduğu yazıyordu. Ben de aldım eve getirdim. Gerçekten çok asil duran bir hayvan. Kendi ellerimle besledim ve daha sonra doğaya bıraktım" dedi. - ORDU
Kaynak: İHA
Ordu , Fatsa , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:16 İSTANBUL- - KILIÇTEPE TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN KİŞİ UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYOR
12:16 YALOVA ART ARDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ GENÇ ÖLDÜ
12:16 İSTANBUL- - KILIÇTEPE TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN KİŞİ UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYOR
12:16 KÜTAHYA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI
12:16 KAYSERİ SOKAKTA PAPAĞANLA ÜCRETLİ HATIRA FOTOĞRAFINA PARA CEZASI
12:15 FINDIĞA 'KAHVERENGİ KOKARCA' TEHDİTİ
12:15 Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu eğitime başladı