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Fatsa'da gıda işletmelerine 'korona virüsü' denetimleri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri korona virüsü denetimleri kapsamında ilçedeki esnafları denetledi.

20.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:57
Fatsa'da gıda işletmelerine 'korona virüsü' denetimleri
Ordu 'nun Fatsa ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri korona virüsü denetimleri kapsamında ilçedeki esnafları denetledi.

Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Ayaz, korona virüsü tedbirleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Müdür Ayaz, "Gıda İşletmelerini denetliyoruz ve denetimlere ara vermeden devam edeceğiz. Dünyada pek çok ülkede yaşanan yeni korona virüsü hastalığı (Kovid-19) kaynaklı olağanüstü durum yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde kayıpların artmasına neden olmuştur. Bu sebeple ülkemizde benzeri olumsuzlukların yaşanmaması için gıdanın hazırlanması, sunumu,satışı ve servis edilmesi sırasında olası muhtemel virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız 2020/04 sayılı genelge yayımlanmıştır. Bu itibarla İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimler sıklaştırılmıştır. İlçe müdürlüğümüz ekiplerince Fatsa Organize Sanayi'de başta tekstil olmak üzere değişik iş kollarında faaliyette bulunan fabrikalara ait yemekhane ve mutfaklar ile yemek üretimi yapılan işletmeler, yine ilçemizde faaliyette bulunan pastane, lokanta, gıda depoları, marketler, ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi yapan fırınlar, et ve et ürünleri işleme tesisleri, kasap, şarküteri gibi faaliyetine devam etmekte olan işletmelerin denetimleri gerçekleştirilmiş olup alınması gerekli tedbirler konularında bilgilendirmelerde, hatırlatmalarda ve genel uyarılarda bulunulmuştur. Müdürlüğümüzce ilçede özellikle hijyen ağırlıklı denetimler korona virüsü tehlikesi ülkemizden gidinceye kadar yoğun olarak devam edecektir" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatsa, Ordu, Güncel

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