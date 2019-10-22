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Fatsa'da karate müsabakaları

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Karate İl Birinciliği müsabakaları gerçekleşti.

22.10.2019 11:47Fatsa'da karate müsabakaları
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Karate İl Birinciliği müsabakaları gerçekleşti.

75. Yıl Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen ve çekişmeli geçen müsabakalarda sporcular derece almak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalara Ordu ili başta olmak üzere Ünye ve Fatsa ilçesinde de sporcular katıldı.

Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, "Müsabakalar gerçekten çekişmeli geçti ve dereceye giren sporcuları tebrik ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Karate İl Birinciliği müsabakalarını düzenledik. Kapalı spor salonumuzdaki turnuvaya veliler de büyük ilgi gösterdiler. Hafta boyunca da birçok etkinlik yapacağız" dedi. - ORDU

29 ekim cumhuriyet bayramı, Fatsa, Ünye, Ordu, Spor

Kaynak: İHA

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