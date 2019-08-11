Fatsa'da kent bayramlaşması

Kurban Bayramı nedeniyle Ordu'nun Fatsa ilçe Kaymakamlığı organizesinde birinci gün kent bayramlaşması düzenlendi.



Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Milletvekili Ergün Taşçı, Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, resmi daire müdürleri, askeri yetkililer, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Kent Bayramlaşmasında Milletvekili Ergün Taşçı, Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar bayram tebriklerini kabul ettiler.



Kent Bayramlaşmasında konuşan Milletvekili Ergün Taşçı, "Millet olarak kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bıraktığımız zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" dedi.



Bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz diyerek sözlerini sürdüren Milletvekili Taşçı, "Bizleri bugünlere kavuşturan Cenap-ı Allah'a şükürler olsun. Bildiğiniz gibi bayramlar dayanışmanın, kardeşliğin, yardımlaşmanın ve küskünlüğün kenara bırakıldığı çok müstesna günlerdir. Millet olarak bu hasretleri çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Komşularımızı ziyaret ediyoruz, akrabalarımızı ziyaret ediyoruz, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bizler millet olarak kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bıraktığımız zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. İşte bu güzel günlerde aramızdaki kırgınlıkların, dargınlıkların bir kenara bırakılmasına vesile olan günlerdir. Bugünleri iyi yaşamamız lazım ve bugünlerin hatırına az önce ifade ettiğimiz gibi aramızdaki küskünlükleri ve dargınlıkları bırakmamız lazım. Bu arada ilçe Kaymakamımız Mehmet Yapıcı beyle belki de son programımız. Bizler kendisini iyi bir devlet adamı, halkımıza babacan tavırlarla yaklaşan bir bürokrat olarak tanıdık. Fatsa'mıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi.



Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı konuşmada, "İnancın teslimiyete, ibadetin berekete dönüştüğü mübarek Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımıza ve ülkemize huzur ve kardeşlik getirmesi temennisiyle Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Kurban bayramı dayanışmanın, paylaşmanın,cömertliğin en güzel vesilesidir. İhtiyaç sahiplerinin sevindirmesidir. Şüphesiz hem dini, hem de milli bayramlarımız bizi birbirimize yaklaştıran, aynı istikamete yönlendiren ve aramızdaki engelleri kaldıran, ayrıcalıklı ve birleştirici özel günlerdir. İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nda dualarla yapılan ibadetlerin, gerçekleştirilen ziyaretlerin,uzanan yardım ellerinin Bizi sımsıkı bir şekilde sardığı ve kardeşliğimizi güçlendirdiği aşikardır" diye konuştu.



Bugün hem sevinçli bir bayramlaşma törenini icra ediyor hem de buruk bir veda anını yaşıyoruz diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kibar, "Mülki Amirler Atama Kararnamesi ile Trabzon Vali Yardımcılığına atanan Fatsa İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet Yapıcı'yla 5 yıl boyunca önemli işler gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bizler bu süre boyunca kendisinden çok değerli deneyimler elde ettik. Mükemmel bir devlet adamlığının yanı sıra bizler için bir ağabey,bir baba oldu. Fatsa'da görev yaptığı süre içerisinde hem Fatsa'ya hem de Fatsalıya hizmet etmekten keyif alan,onur duyan,gurur duyan tam bir Fatsa Milliyetçisi, Fatsa aşığı birisi olarak tanıdık. Fatsa'ya verdiği hizmetlerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyor,hakkını bize helal etmesini istiyorum. Kendilerine Fatsa adına teşekkür ediyor,yeni görev yerlerinde başarılar diliyor ve saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle Kent Bayramlaşması Törenimize uzaktan yakından icabet eden tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını kutluyor,hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA