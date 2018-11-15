Fatsa'da Kitabüs, "Gez, Oku ve Anlat" projesi

15 Kasım 2018 Perşembe 11:27



15 Kasım 2018 Perşembe 11:27

Fatsa'da Kitabüs, "Gez, Oku ve Anlat" projesiProje ile kırsal kesimde eğitim gören öğrenciler kitap ile buluşacakORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve finanse edilen Kitabüs "Gez, Oku ve Anlat" adlı projesinin açılış etkinliği geniş katılımlı bir toplantı ile gerçekleştirildi. Okul Müdürü Fatma Altuntaş ve Proje Koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Emel Baykut Taş yaptıkları sunumla proje hakkında bilgi verdiler. Hem hedef kitleye okuma alışkanlığı kazandırmak hem de lise öğrencilerine sosyal sorumluluk kazandırmanın amaçlandığı proje kapsamında Ordu'nun 4 ilçesindeki olanakları kısıtlı ilkokullar 11. sınıf öğrencileri ile birlikte ziyaret edilecek, ziyaretlerde ilkokul öğrencilerine kitap setleri ve kırtasiye malzemeleri hediye edilecek.Projenin açılış töreninde konuşma gerçekleştiren Okul Müdürü Fatma Altuntaş, "Projemiz kapsamında kitaplar, kırtasiye malzemeleri imkanı olmayan öğrencilerimize taşınacak. Kırsal kesimde bulunan öğrencilerimizde bu hediyeler ile karşılaştıklarında çok mutlu olacaklarına eminim. Bir şeyi en iyi öğretmek, öğretirken öğrenmektir. Bu projede görevli olan öğrencilerimizin o bölgelere gidip de kitap okudukları zaman, anlattıkları zaman, paylaştıkları zaman gönül dünyalarında o kadar güzellikler yaşayacaklar ki hayatları boyu unutmayacakları anlara sahne olacaklar. Öğrencilerin gönüllerinde verdikleri bu hediyeler ile onların kalbine taht kuracaklar. Paylaşmak çok güzeldir" dedi.Kitap okumanın insan gelişimini tamamlayan en büyük etkenlerden biri olduğunu ifade eden ve Proje Koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Emel Baykut Taş, "Kitap okumak, insanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir. İnsanlara bilgi ve birikim kazandırır. Kitap okumak öğrencilerimizin öğrenmesini, düşünmesini ve karşılaştırma yapmasını sağlar. Kısacası en etkili kolay öğrenme yoludur. Kitapla yetişen nesillerde başarı dolu iyi nesillere koşan kişiler olacaktır. Projemizde tam olarak kitap okuma bilincini kazandırmayı, kitap temininde zorluk çeken okullara kitap ulaştırmayı, farklı yaş gurupları arasında paylaşım geliştirmeyi amaçlıyor. Projemizi geçen yıl onuncu sınıf öğrencileri ile birlikte düşünerek kitap temininde zorluk yaşayan yerlere nasıl kitap oluşturabiliriz sorusu oldu ve projemizi yaparak Kitabüs projesini gerçekleştirdik. Gideceğimiz yerlere minibüs veya otobüs ile gideceğiz" şeklinde konuştu.Projeye tam destek verdiklerini belirten Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Töngel ise yaptığı açıklamada, "Proje ile kitaba susamış öğrencilere ulaşacaklar ve yeni nesillerimiz kitap okuyacaklar. Aydınlık geleceğimiz olan öğrencilerimiz kitap okuyarak gelişimlerini sağlayacak ve hepsi topluma faydalı birer birey olacaklar. Öğretmen ve öğrencilerimizi bu projeyi bulup geliştirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.Projenin açılış etkinliğine Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.