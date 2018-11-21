Fatsa'da Kosgeb Destekleri

Fatsa Genç
İş Adamları Derneği (FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan
Erdik, KOSGEB girişimcilik kurslarından alınan desteklerin değiştiğini söyledi.
Erdik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu zamana kadar 33 adet kurs açtıklarını ifade ederek, kurslar sayesinde 207 kişinin belge aldığını hatırlattı. İhracat
odaklı çalışan KOBİ'lere KOSGEB tarafından daha fazla destek verileceğine dikkat çeken Erdik, girişimcilere 50 bin hibe 100 bin de faizsiz kredi vereceklerini vurguladı.
2019 tarihinden itibaren artık KOSGEB girişimcilik kurslarından 50 bin hibe 100 bin faizsiz kredinin sadece yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ'lere öncelik verileceğini belirten Erdik, "Bunun haricinde faaliyet gösteren işletmelere hibe desteğini ilk yıl için 5 bin lira 2. yıl için işletmenin ticari durumuna bakılıp tekrar 5 bin lira şeklinde verilecek." dedi.
Çeşitli sebeplerden dolayı iş yerlerini açamayan kursiyerlere çağrı yapan Erdik, 2019 yılına kadar kursa katılıp belgesini almayan ancak iş yeri açmayı düşünen kursiyerlerin acele etmesi gerektiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Burada onlara çağrıda bulunuyoruz. Çünkü 31 Aralık
'a kadar eğer işletmelerini açmazlar ise 50 bin hibe 100 bin lira faizsiz krediden mahrum kalacaklardır. Yeni mevzuat değişikliği ile beraber 01.01.2019 tarihi itibarıyla açılan KOSGEB destekli bütün işletmeler eğer başta bahsettiğimiz iş kollarından birini açmıyorlarsa bu hibe desteğine kademeli olarak sahip olacaklardır."
Fatsa
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:26