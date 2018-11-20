Fatsa'da Öğrenciler Meslekleri Tanıttı

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde "Meslek Tanıtma Projesi" kapsamında öğrenciler meslekleri yakından tanıdılar.
Fatsa Atatürk
İlköğretim Okulu öğrencileri, "Meslek Tanıtma Projesi" kapsamında meslek dallarını öğrenerek bunları arkadaşlarına uygulamalı olarak tanıttı.
Hazırlanan proje sayesinde öğrencilerin erken yaşta meslekleri tanıyıp öğrendiklerine dikkat çeken okul müdürü Gökhan İslam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin uygulanmasında öğrencilerin aktif rol oynadığını ifade etti.
Meslek gruplarının tanıtımı noktasında uzman bir kişinin öğrencilere sunum yapmadığını ifade eden İslam, bu sayede öğrencilerin meslek gruplarını yaşıtlarının dilinden öğrendiklerini ve bunun öğrencilerin daha çok dikkatini çektiğini kaydetti.
Öğrencilerin bu proje sayesinde tiyatral yeteneklerini de geliştirdiğine vurgu yapan İslam, projenin uygulanmasında görsel materyallerin de kullanıldığını belirtti.
Projenin koordinatörlüğünü yapan Tuğba Bağcı ise şunları anlattı:
"Öncelikle meslekleri tanıtmayı amaçladık. Bunu yaparken de işin içine öğrencilerimizi katmak istedik. Dışarıdan meslek elemanı getirdiğimizde ilkokul olduğumuz için seviyelerine yeterince inemediklerini gördük. Bu yüzden büyük yaştaki öğrencilerimizden, küçük yaş grup öğrencilerimize dilleri döndüğünce meslekleri en temel özellikleriyle anlatmak konusunda çocukları yetiştirdik. Anlatan çocukların da proje içerisinde yer almaları onlara özgüven olarak geri döndü ve öğretmenlerden de bu konuda dönüş aldık. Yani iki yönlü bir şekilde faydasını görüyoruz. Hem çocuklara meslekleri tanıtıyoruz hem de meslekleri tanıtan çocuklar bir etkinliğin içinde bulunuyorlar. Bir işi yaparak daha güzel öğrenmiş oluyorlar."
Mustafa Kemal Atatürk,Ordu,Fatsa