Haberler » Güncel » Fatsa'da ÖNEM Projesi kapsamında bin 975 kişiye ulaşıldı - Haber

Fatsa'da ÖNEM Projesi kapsamında bin 975 kişiye ulaşıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele(ÖNEM) Projesi kapsamında bin 975 kişiye ulaşıldı.

12.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:12Fatsa'da ÖNEM Projesi kapsamında bin 975 kişiye ulaşıldı
'nun ilçesinde Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele(ÖNEM) Projesi kapsamında bin 975 kişiye ulaşıldı.

ÖNEM Projesi kapsamında Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında bir toplantı yapıldı. toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda ÖNEM Projesi kapsamında yapılması gereken konular ele alındı. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi ile ilgili toplantıya katılan kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu başkanlarına bilgiler aktardı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan müdür Saygın Atinkaya, "2 yıldır gerçekleşen projede önemli derecede başarılı olundu. Birçok öğrencimiz üniversiteye yerleşti. Onlara yardımcı olmak ve hayatlarını daha rahat yaşamaları için valiliğimiz öncülüğünde tüm ilçedeki kurumlar ve sivil toplum kuruluşları olarak hamilik görevlerimizi yapacağız. Fatsa'da ulaşım sayımız projede bin 975'tir" dedi.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise, "Projeye geçen yıl başlandı. İlçemizde bin 975 öğrencimize ulaşılması sevindiricidir. Daha da üzerinde durmamız gerekiyor. Üzerimize ne düşüyorsa Fatsa adına yapmaya hazırız" diye konuştu. - ORDU

Kaymakamlık, Ömer Lütfi, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:14 Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Tel Abyad'da insani yardımda bulundu
13:14 Genel Sekreter Türkman'ın Çatak ziyareti
13:12 Vali Yerlikaya'dan ölen eski İngiliz istihbarat subayı açıklaması
13:12 Acil müdahale ekiplerinin sağlık durumu uzaktan takip edilebilecek
13:12 Beyoğlu'nda ölen eski İngiliz İstihbarat subayına gelen kargoda dikkat çekici detay
12:33 Evden kaçan 18 yaşındaki kızını, arabada öldürdü
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:55 KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:29 Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 13:14:45