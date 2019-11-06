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Fatsa'da organ bağışı etkinliği

Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, organ bağışı sayılarının artırılmasının Sağlık Bakanlığının öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

06.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:43 Fatsa'da organ bağışı etkinliği
Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, organ bağışı sayılarının artırılmasının Sağlık Bakanlığının öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası'nda Plevne Meydanı'nda kurulan stantta halk bilinçlendirildi ve broşür dağıtılarak organ bağışının önemi hakkında bilgiler verildi. Etkinliğe katılan Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, "Ülkemizde organ bağışı sayısını artırmak ve halkımızda organ bağışı bilincini geliştirmek amacıyla her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında 'Organ Bağış Haftası' etkinlikleri yapılmaktadır. Bilindiği üzere organ bağışı ve organ nakli sayılarının yetersizliği, son dönemde organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olan birçok hastanın organ beklerken hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Hastaların yaşam süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan söz konusu organ yetmezlikleri önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini korumakta olup, organ bağışı ve nakli sayılarının artırılması Sağlık Bakanlığımızın öncelikli hedeflerindendir" dedi.

Aralan, "Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, tüm dünyanın olduğu gibi, ülkemizin de önemli sağlık sorunlarından biridir. Organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizdeki 65 bine yakın kronik böbrek yetmezliği hastası, diyaliz cihazlarına bağlı olarak yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar ise bu imkana sahip değillerdir, uygun organ bulunamadığı takdirde yaşamlarını kısa bir süre içinde kaybetmektedirler. 18 yaşını dolduran ve akli dengesi yerinde olan kişiler yaşamlarını yitirdikten sonra, kullanılmak üzere organ ve dokularını bağışlamak istediklerinde, bu konu ile yetkilendirilmiş kurumlara başvuruda bulunarak organ bağışında bulunabilirler" diye konuştu.

Vatandaşlarda sağlık müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Fatsa, Güncel

Kaynak: İHA

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