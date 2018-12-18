Fatsa'da Oyun Salonları ve İnternet Kafeler Denetlendi

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla huzur operasyonu gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliğine bağlı ekipler, ilçe genelinde oyun salonları ve internet kafelere operasyonlar düzenledi.
Buradaki kişiler, üst aramalarının ardından Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu.
Yaşları küçük olduğu tespit edilenler ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler, oyun salonlarından men edildi.
Uygulamaya ilerleyen günlerde de devam edileceği öğrenildi.
Asayiş uygulamalarında Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, komiserler ve polis memurları hazır bulundu.
Kaynak: AA