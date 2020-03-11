Fatsa'da silahla yaralama : 1 yaralı
Fatsa'da silahla yaralama : 1 yaralı Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi silahla yaralandı.
11.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:07
Fatsa 'da silahla yaralama : 1 yaralı
ORDU - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde meydana geldi. R.D.ile T.M. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.M. silahını çekerek R.D.'ye ateş ederek yaraladı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı R.D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine sevk ettiler. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken R.D.'yi vurarak yaralan T.M.'nin Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.
ORDU - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde meydana geldi. R.D.ile T.M. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.M. silahını çekerek R.D.'ye ateş ederek yaraladı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı R.D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine sevk ettiler. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken R.D.'yi vurarak yaralan T.M.'nin Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Fatsa'da silahla yaralama : 1 yaralı
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
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