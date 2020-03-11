Fatsa'da silahlı kavga: 1 yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi silahla yaralandı.
11.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:19
Ordu 'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi silahla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde R.D. ile T.M. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.M. silahını çekerek R.D.'ye ateş ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı R.D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken R.D.'yi vurarak yaralan T.M.'nin Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi. - ORDU
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde R.D. ile T.M. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.M. silahını çekerek R.D.'ye ateş ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı R.D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken R.D.'yi vurarak yaralan T.M.'nin Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi. - ORDU
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
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