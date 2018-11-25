Fatsa'da Trafik Akışında Değişikliğe Gidildi

Fatsa
Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, ilçe merkezindeki bazı caddelerdeki trafik akış yönünün değiştiğini söyledi.
Sipahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı
Kavşağı'nda yapılan çalışmalardan dolayı Sakarya
, Yeni Kumru, Hacı Halisi Baba caddeleri ve bunlara paralel yollardaki trafik akış yönünün değiştiğini belirtti.
Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için trafik levhaları ile trafik görevlilerinin uyarı ve ikazlarına uymaları gerektiğine dikkat çeken Sipahi, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nın yeniden yapılandırılması ile birlikte ilçe merkezindeki bazı caddelerdeki trafik akış yönü değiştirilmiştir. Cumhuriyet Meydanı'ndan şehir içine giriş Yeni Kumru Caddesi'ne yönlendirilmiş ve Hacı Hulusi Baba Caddesi'ne (sola) dönüş kaldırılmış ve trafik ileri veya sağa yönlendirilmiştir. Sürücülerimiz bu caddenin sonunda sağa veya sola dönebilecekler. Yalnız bu istikametten Şerefiye
veya Dereüstü'ne gidecekler mecburi sağa dönüş yapacaklar. Orta Büyük Cami önünden Hacı Hulusi Baba Caddesi'ne bağlananlar ise bu caddeyi tek yön olarak kullanacaklar ve meydana inmek için Sakarya Caddesi'ne ulaşınca sağa dönebilecekler veya düz devam ederek, Yeni Kumru Caddesi'ne bağlanabileceklerdir."
Sakarya,Cumhuriyet Meydanı,Fatsa
25 Kasım 2018 Pazar 11:35