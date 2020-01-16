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Fatsa'da trafik kazası : 1 ölü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

16.01.2020 02:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 02:23Fatsa'da trafik kazası : 1 ölü
'nun ilçesinde meydana trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Evkaf Mahallesi Belediye Plajı mevkisinde meydana gelen kazada, İstikametinden Ordu istikametine seyir halinde olan Hakan K. yönetimindeki 34 HKT 01 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmek isteyen İdris Ekmekçi (48) adlı kişiye çarptı. Otomobilin çarpması ile yaklaşık 30 metre savrulan şahıs olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürülürken cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza ise an be an bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ORDU

Samsun, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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