Fatsa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Suat Y. idaresindeki 52 AAB 778 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 55 AVD 91 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU
Ordu,Fatsa
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:00