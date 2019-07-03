03.07.2019 16:47
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Fatsa'da trafik kazası: 1 yaralı

Fatsa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay Dağ yönetimindeki 52 AT 939 plakalı otomobil ile Tuncay Elma'nın kullandığı 52 BR 706 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu sürücülerden Tuncay Elma yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU
Kaynak: İHA
Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:42   Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı
18:40   Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yapılan operasyona 3 tutuklama
18:40   Fren yerine gaza bastı, eve girdi
18:36   Yol verme kavgasında hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı
18:31   Beykoz'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu
18:30   Zonguldak'ta 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
18:26   Avcılar'da denizde can pazarı kamerada