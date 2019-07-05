05.07.2019 15:22
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Fatsa'da trafik kazası: 5 yaralı

Fatsa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu sahil yolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özer Diker yönetimindeki 06 FF 371 plakalı otomobil ile Yusuf Çalış'ın kullandığı 52 T 7241 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile Elif Beyza Özyer, Uğur Yaşar ve Nebahat Özyer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatsa Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
Kaynak: İHA
Samsun, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:54   Dağdan yuvarlanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
16:51   Kereste atölyesinin yanındaki evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
16:48   Paraları ekmek ve poğaçaların içerisine saklamışlar
16:48   Beytüşşebap'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
16:43   İzmir'deki taklit ürün operasyonunda büyük darbe
16:41   Yangında dumandan etkilenenlere ayran önlemi
16:41   Kola yüklü tır kanala düştü