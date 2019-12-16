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Fatsa'da Yerli Malı Haftası etkinlikleri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 12-18 Aralık "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" programı kapsamında Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

16.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:27Fatsa'da Yerli Malı Haftası etkinlikleri
'nun ilçesinde 12-18 Aralık "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" programı kapsamında Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen programda okullar yerli ürünleri stantta kurarak gelen misafirlerin beğenisine sundular. Programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Programda kısa bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Bolluk ve bereketimizin daim olması için emek sarf eden, üreten, yetiştiren, yarınlarımız için çabalayan ve araştıran milletimizin Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun" diye konuştu. - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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