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Fatsa'da yılbaşı tedbirleri

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü yılbaşı için güvenlik ve trafik tedbirlerini aldı.

30.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:15 Fatsa'da yılbaşı tedbirleri
İlçe Emniyet Müdürlüğü yılbaşı için güvenlik ve trafik tedbirlerini aldı.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "Yılbaşında halkımızın huzur ve güvenliğinin temini için her türlü güvenlik ve trafik tedbirleri Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alındı. Yılbaşı gecesinde çeşitli noktalarda yapılacak uygulamalar ile alkollü araç kullanımına yönelik sıkı denetim yapılacaktır. İlçemizde trafik kazalarının önlenmesine yönelik ilçemizin genelinde, 7 gün 24 saat esasına göre radar aracı ile sabit ve gezici hız denetimleri yapılacaktır. İçişleri Bakanlığı 2019 yılını Yaya Önceliği Yılı ilan etmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle ilk geçiş hakkı yayalara tanınmıştır. Bu kapsamda ilçemizin merkezi bölgelerine yaya geçitleri ve öncelik yayanın ikonları çizilmiştir. Yıl içerisinde ekiplerimizce yapılan denetimlerde, yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen araç sürücülerine gerekli cezayı işlem uygulanmış olup bu konu ile ilgili denetimlerimiz devam edecektir" denildi. - ORDU

Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşı, Fatsa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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