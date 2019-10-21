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Fatsa'daki okullara beyaz bayrak

Temiz Okul Sağlıklı Okul Projesi kapsamında düzenlenen "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" belge töreni Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

21.10.2019 14:30Fatsa'daki okullara beyaz bayrak
Temiz Okul Sağlıklı Okul Projesi kapsamında düzenlenen "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" belge töreni Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması, toplum sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında yapılan denetimler neticesinde ilçemiz genelindeki 14 okul "Beyaz Bayrak" sertifikası, 18 okul ise "Beslenme Dostu Okul" sertifikasını almaya hak kazandı.

Beyaz Bayrak Projesi Belge Töreni, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve İlçe Sağlık Müdürü Sayın Işıl Aralan'ın konuşmalarının ardından Beyaz Bayrak almaya hak kazanan eğitim kurumlarına Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifikaları ile pirinç levhalarının takdim edilmesi ile sona erdi. - ORDU

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Güncel

Kaynak: İHA

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