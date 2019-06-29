29.06.2019 13:29
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Fatsa Emlakçılar Derneği Başkanı İbrahim Ant oldu

Fatsa Emlakçılar Derneği Başkanı İbrahim Ant oldu

Fatsa Emlakçılar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda İbrahim Ant başkan seçildi.

Fatsa Emlakçılar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda İbrahim Ant başkan seçildi.

Fatsa'da emlak sektöründe daha kaliteli ve güvenilir hizmet vermek için dernekleştiklerini belirterek sözlerine başlayan Başkan İbrahim Ant, "Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Derneğimizde 37 üyemiz var ve tüm üyelerimizin katılımı ile bu seçimi gerçekleştirdik" diyen Başkan Ant, "İlk olarak isteğimiz federasyona üye olmaktır. Hep birlik içinde 37 üyemiz ile çalışmalarımızı yapacağız. Yeni üyeleri de bünyemize katılarak dernek olarak güçlenmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan İbrahim Ant'ın yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu: Mertol Bıçakcı, Tolga Yıldız , Ertan Erdik ve Mehmet Kartal. - ORDU
Kaynak: İHA
emlak , fatsa , Güncel

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