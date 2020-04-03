Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fatsa, kapalı pazar yerine kavuşuyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Fatsa ilçesine seçim vaatlerinden birisi olan Fatsa Kapalı Pazar Yeri projesinde çalışmalar başladı.

03.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:29
Fatsa, kapalı pazar yerine kavuşuyor
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Fatsa ilçesine seçim vaatlerinden birisi olan Fatsa Kapalı Pazar Yeri projesinde çalışmalar başladı.

Fatsa ilçesinin Sakarya Caddesi, Elekçi Deresi yanında bulunan, yaklaşık 11 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan projede, kafeterya, mescit, tuvalet ve zabıta odası yer alıyor.

Proje çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar ile yeni kurulacak pazar yerinin temel atma çalışmaları için bir araya geldik. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda buraya bir pazar yeri kazandıracağız. 2 ay içerisinde burayı tamamlamayarak Fatsa halkının hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Projenin hızla bitirilmesi talimatı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu sürece katkı sunan İlçe Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Fatsa için büyük ihtiyaçtı"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, "İlçemiz Sakarya Mahallesi Elekçi Deresi kenarında bulunan yaklaşık 11 dönüm alanda planlanan kapalı pazar yeri projesinin etüt çalışmalarına başlamak üzere Genel Sekreter Yardımcımız Bülent Şişman ile bir araya geldik. 2 ay gibi bir sürede buranın hafriyatını tamamlayarak Büyükşehir Belediyemizle koordineli olarak temelini atıp, zemin işlemlerinin tamamlandığı bir noktaya getireceğiz. Fatsamız için büyük bir ihtiyaç olan kapalı pazar yerinin bugün temelinin atılıyor olması ilçemiz için büyük fırsat. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Hilmi Güler, Fatsa, Ordu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Fatsa, kapalı pazar yerine kavuşuyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:08: Erdemir'de mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi - Haber 17:08: Kastamonu, Amasya ve Çorum'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor - Haber 17:07: Cadde ve sokaklara 'Evde kal, sağlıklı kal' yazdılar - Haber 17:07: DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber 17:06: BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNŞAATA GELDİ (1) - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber