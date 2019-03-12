Fatsa Koşu ve Bisiklet Yolu" Hizmete Hazır

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa'da hayata geçirilen Bisiklet ve Koşu Yolu Projesi'nde çalışmalar tamamlandı.Vatandaşlara sosyal yaşam alanları inşa eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi ve 19 Eylül Atatürk Rıhtımı'nda yaptığı çalışmaların ardından Fatsa'da başlattığı Bisiklet ve Koşu Yolu Projesi'nde çalışmalarını tamamladı.Proje sayesinde yeni bir spor alanı oluşturulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Vatandaşlarımızın uzun süre vakit geçirebileceği ve kentte sporu teşvik edecek sosyal bir alan oluştururken Fatsamızın da modern bir görünüme kavuşmasını sağlamış olduk. Çalışmalarımızda sona gelinirken kazı işleri, dolgu işleri, elektrik hatları döşeme, elektrik direklerinin ankrajları ve beton işleri tamamlandı" dedi."Fatsa, farklı bir görünüme kavuştu"Dekoratif çalışmalarla birlikte ilçenin farklı bir görünüme kavuştuğunu belirten Başkan Tekintaş, "2,5 km'lik sahil şeridi boyunca hayata geçirilmiş olan projemiz kapsamında 2,70 m genişliğinde bisiklet yolu ve 3,5 m genişliğinde koşu yolunu Fatsamıza kazandırdık. Sahil boyunca 5 m yüksekliğinde 115 adet dekoratif aydınlatma direğinde ışıklandırma işinin tamamlanmasının ardından asfaltın boya imalatları da gerçekleştirildi. Dekoratif çalışmalarla birlikte ilçemiz farklı bir görünüme kavuşmuş oldu" diye konuştu. - ORDU