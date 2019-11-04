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Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarı açılışa hazır

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Fatsa Mezbahası ve Hayvan Pazarında çalışmalar tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi.

04.11.2019 16:14Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarı açılışa hazır
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Fatsa Mezbahası ve Hayvan Pazarında çalışmalar tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi.

Alanında uzman ekipler tarafından deneme kesimleri yapılan Mezbaha ve Hayvan Pazarı hizmete sunulmaya gün sayıyor.

Aynı anda birçok kesim yapılabilecek

Fatsa ilçesinde yapımı son aşamaya getirilen yeni mezbaha binası tam donanımlı, teknolojik yenilikleri içerisinde barındıran bir yer haline geldi. Toplam 34 bin 760 m2 alana sahip olan yeni mezbahada, son teknolojik teçhizatlarla aynı anda birçok kesim işlemi yapılabilecek.

Tam donanımlı mezbaha

Günlük 200 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvanın kesiminin yapılabileceği mezbaha alanında idari bina, et işleme ve paketleme odası, 2 adet nizamiye binası, 1 adet deri deposu, 1 adet arıtma binası, 2 adet dezenfekte tüneli, 2 adet araç yıkama yeri, 1 adet 75 m3' lük su deposu ve 1 adet gübre deposu bulunuyor.

Betonarme ve çelik konstrüksiyon işleri, kenet çatı işleri, ince ve kaba inşaat işleri, alçı sıva ve boya işleri, çelik merdiven işleri, tüm ıslak hacim imalatları ve montajı tamamlanan tesis, peyzaj düzenlenme çalışmalarının yapılmasıyla hizmete sunulacak. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa, Güncel

Kaynak: İHA

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