Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarında sona gelindi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Fatsa Yeni Mezbaha ve Hayvan Pazarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, modern ve son teknolojik sistemlerle yapılan tesisin bir ay sonra tamamlanarak son haliyle bambaşka bir görünüme kavuşturulacağını söyledi.Toplam 34 bin 760 m2 alana sahip olan mezbaha alanında idari bina, et işleme ve paketleme odası, 2 adet nizamiye binası, 1 adet deri deposu, 1 adet arıtma binası, 2 adet dezenfekte tüneli, 2 adet araç yıkama yeri, 1 adet 75 m3' lük su deposu ve 1 adet gübre deposu bulunuyor.Mezbahada günlük 500 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvanın kesiminin yapılabileceğini söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Olgun, "Önümüzdeki hafta tesiste otomasyon sisteminin denemesini yapacağız. Bu sistem sayesinde hayvanlar el değmeden 4 dakikada kesilebilecek. Burada elektrik ve mekanik işlerimiz bitti. Avrupa ve Türkiye'de bulunan en modern tesislerden birisini inşa ediyoruz. Çelik konstrüksiyonla yapılan bir bina. Girişten itibaren kesimhane ile başlayan süreçte etler belirli aşamalardan geçtikten sonra paketlenerek dondurucuya konulacak. Çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ana akslarda asfaltlama çalışması yürütüyoruz. Taş tahkimat işleri ardından ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Bir ay sonra tesisi farklı bir şekilde göreceksiniz. Projeye Sayın Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler de hassasiyet gösteriyor. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Projede artık sona geldik. Allah hayırlı uğurlu eylesin" dedi.55 personel 16 araçla hizmet verecek olan Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarından 200 kasap esnafının yararlanması planlanıyor. Tesisten 13 et nakil aracı ile 19 ilçeye et nakli yapılacak. - ORDU