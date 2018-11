Fatsa Mezbahası Şubat 2019'da Hizmete Girecek

22 Kasım 2018 Perşembe 14:16



22 Kasım 2018 Perşembe 14:16

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Ordu'nun bütün et ve et ürünü ihtiyacını karşılayacak olan Fatsa Mezbahası ve Hayvan Pazarını Şubat 2019'da ayı içerisinde hizmete sunacağız" dedi.Başkan Engin Tekintaş, yapımı devam eden "Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarı"nda incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Başkan Tekintaş, "İlimizin tamamının et ve et ürünü ihtiyacını karşılayacak olan hijyenik kesim, soğutma ve sevkiyat noktasında kaliteli hizmet verecek çok önemli bir merkeze kavuşuyoruz. Aynı zamanda 500 büyükbaş 500'de küçükbaş olmak üzere bin hayvanın pazarda satışa sunulabileceği bir tesis olacak. Fatsa'nın dışında Çambaşı ve Perşembe Yaylamızda da büyük ve küçükbaş hayvanlara hizmet verecek şekilde iki mezbahamız olacak. Tüm ilçelerimizin et ihtiyacını Fatsa'daki tesisimizden karşılayacağız. Tesiste çalışmalar sürüyor. Pazar yeri tamamlanmak üzere içerisindeki hazırlıklar devam ediyor. İdare binası, çevre düzenlemesi tahkimatı ile birlikte inşallah şubat ayı gibi hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Diğer mezbahaların tamamını buraya toplayınca kontrollü ve az masrafla daha fazla hizmet sunacağımız bir alan inşa edilmiş olacak" şeklinde konuştu.Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise projenin önemine vurgu yaparak, "Ordu'nun et ve et ürünleri noktasındaki bütün ihtiyaçları tesisimizden karşılanacak. Hemşehrilerimize istihdam anlamında da büyük katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Daha kaliteli ve sağlıklı ortamlarda kesilmiş etleri vatandaşlarımıza sunacağız. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ORDU