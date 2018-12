Fatsa Osb'ye Ücretsiz Arsa Devredildi

11 Aralık 2018 Salı 15:32



Kendi mülkiyetinde olan binlerce metrekarelik arsayı Fatsa Organize Sanayi Bölgesine ( OSB ) devreden Ordu Büyükşehir Belediyesi , istihdam ve ekonomiye katkı sunmayı sürdürüyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş , Organize Sanayi Bölgesinin Fatsa ekonomisinin can damarı olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan Fatsa OSB için Ordu Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir" dedi.Her geçen gün gelişim ve değişimi artarak devam eden, bölgenin önemli sanayi alanlarından biri olan Fatsa OSB için Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri devam ediyor. Alt yapıdan arsa devrine kadar birçok konuda Fatsa OSB'nin gelişimine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi son olarak kendi mülkiyetindeki 6 bin 100 m2 yüz ölçümlü arsayı Fatsa OSB'ye ücretsiz olarak devretti.Başkan Tekintaş, Büyükşehir Belediyesinin Organize Sanayi Bölgeleri için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, "Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç olan arsa ile ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi Konakbaşı Mahallesi'ndeki 462 parsel numaralı kendi mülkiyetinde olan taşınmazın devrini yaptı. Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan Fatsa OSB için Ordu Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir. Ülkemizin istihdamına ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak her türlü adımları atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.Kısa bir süre önce Fatsa Organize Sanayi Bölgesini sıcak asfalta kavuşturduklarını, doğal gazla ilgili de çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Başkan Engin Tekintaş, "Toplam uzunluğu 1800 m olan yolda 1300 ton sıcak asfalt çalışması yaparak verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. Yaptığımız çalışma ile Organize Sanayi Bölgesine giden yolun hem konforunu yükselttik hem de bölgeye ulaşımı kolaylaştırdık. Doğal gaz konusunu çözmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sanayicimizin özlemle beklediği doğal gazı en kısa sürede onlarla buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - ORDU