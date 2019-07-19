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Fatsa'ya 500 kişinin çalışacağı fabrika

Fatsa Organize Sanayi Bölgesine (OSB) yeni bir fabrika açılacağını belirten Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, yeni fabrikada 500 kişinin çalışacağını söyledi.

19.07.2019 15:57 Fatsa
Fatsa Organize Sanayi Bölgesine (OSB) yeni bir fabrika açılacağını belirten Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, yeni fabrikada 500 kişinin çalışacağını söyledi.

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odasında yatırımcı firma ile anlaşma yaptıklarını belirten Başkan Tayfun Karataş, "Yıl sonunda faaliyete girecek olan ve 500 kişinin istihdam edileceği fabrikanın arazi tahsisi gerçekleştirildi. Son iki aylık süreç içerisinde gerçekleştirdiğimiz tahsislerle yıl sonuna kadar ilave bin 500 kişiye daha istihdam sağlayacağımız olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemiz için çalışmaya, bölgemize kazandırmaya var gücümüzle devam ediyoruz. Yeni yatırımın Fatsamıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - ORDU
Kaynak: İHA
Karataş, Fatsa, Ekonomi

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