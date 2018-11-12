Fatsa Ziraat Odasının Çalışmaları

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:35



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:35

Fatsa Ziraat Odası tarafından 2014-2018 yılları arasında yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Fatsa Kültür Sarayı'nda düzenlenen programda konuşan Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, aradan geçen 4 yıllık süreçte çok sayıda çalışmaya imza attıklarını söyledi.Şubat ayında Fatsa Ziraat Odası'nın genel kurulu olduğunu ve yeni dönemde aday olacağını ifade eden Kibar, "Yeni dönemde ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bunların istişaresini yapmak için buradayız.Hangi konularda eksiğiz, hangi projelerimiz onay gördü sizlerle bunları paylaşacağız. Görevi 8 Şubat 2015 yılında devraldık. Çiftçilerimizin, alan bazlı destek ödemeleri rahat alabilmeleri için girişimde bulunarak ilçemize mobil ATM aracının getirilmesini sağladık. Bu sayede üreticilerimiz 4 yıl boyunca ödemelerini rahat bir şeklide aldılar." diye konuştu.Çiftçilere daha modern bir hizmet verebilmek için tarım danışman ofisini yenilediklerini hatırlatan Kibar, şöyle konuştu:"Bunun yanı sıra çiftçi eğitim çiftliği, fındık kurutma tesisi, meyve işleme ve kurutma evi, örnek fındık bahçeleri projesini hayata geçirerek en çok proje yapan oda olduk. Bölgemiz tarımının ana gelir kaynağı olan fındığımızla ilgili en çok rapor hazırlayan, gazete haberi ve TV programlarıyla üreticinin sesi olan odayız. Sizlerden almış olduğumuz destekle var gücümüzle çalışarak bölgemiz tarım ve çiftçisine hizmet etmeye devam edeceğiz."Toplantıya, ilçe protokolünün yanı sıra çiftçiler ve davetliler katıldı.