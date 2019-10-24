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Fatura ödeme merkezinin sahibi onlarca vatandaşı dolandırdı

Fatura ödeme merkezinin sahibi onlarca vatandaşı dolandırdı Fatura için ödeme yapan mahalleli, hayatlarının şokunu yaşadıİSTANBUL - Maltepe'de el değiştiren fatura ödeme merkezinin yeni sahibi, onlarca mahalleliyi dolandırdı.

24.10.2019 14:37
Fatura ödeme merkezinin sahibi onlarca vatandaşı dolandırdı
Fatura için ödeme yapan mahalleli, hayatlarının şokunu yaşadı
İSTANBUL - Maltepe'de el değiştiren fatura ödeme merkezinin yeni sahibi, onlarca mahalleliyi dolandırdı. Vatandaşların fatura ödemek için verdiği paralarla kaçan şahıs, çok sayıda vatandaşı mağdur etti.
Maltepe'de bir mahallede bulunan fatura ödeme merkezi, yaklaşık 1 ay kadar önce el değiştirerek başkası tarafından devralındı. Faturalarını ödemek için merkezin yolunu tutan vatandaşlar, ödeme yaptıktan bir süre sonra hayatlarının şokunu yaşadılar. Fatura ödeme merkezinin yeni sahibi iddiaya göre onlarca vatandaşın fatura ödemek için verdiği paraları alarak kayıplara karıştı. Mağdur vatandaşlar, fatura ödeme merkezine gittilerse de merkezin kapalı olduğunu gördüler. Vatandaşlar şimdi dolandırıcının bir an önce yakalanmasını istiyor.
Fatura ödeme merkezinin sahibi onlarca vatandaşı dolandırdı

Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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